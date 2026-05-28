Engineering, Stefano Achermann lascia il Gruppo

(Teleborsa) - Stefano Achermann lascia Engineering, dove ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President, ha guidato la Divisione Financial Services e ha mantenuto la guida di Be Shaping The Future, società entrata nel Gruppo nel 2022 e diventata negli anni un riferimento internazionale per l’innovazione applicata al settore bancario, assicurativo e dei mercati finanziari.



La decisione, assunta in pieno accordo tra le parti chiude una fase in cui Achermann ha contribuito all’integrazione di Be nel perimetro Engineering e allo sviluppo dell’industria dei servizi finanziari del gruppo in un periodo di significativa espansione.



"Desidero ringraziare Stefano - ha dichiarato Aldo Bisio, CEO del Gruppo Engineering - per il contributo offerto e per il lavoro svolto in questi anni, nei quali ha contribuito in modo determinante all’importante percorso di crescita ed evoluzione di tutto il Gruppo".



Fondatore di Be Consulting nel 2008, Achermann ha costruito un percorso imprenditoriale e manageriale centrato sulla trasformazione digitale del settore finanziario: dalla modernizzazione dei sistemi bancari allo sviluppo di piattaforme tecnologiche per grandi istituzioni internazionali. Sotto la sua guida, Be Shaping The Future ha superato i 260 milioni di euro di fatturato, raggiunto oltre 2.000 professionisti in dodici Paesi ed è entrata nel segmento STAR di Borsa Italiana, prima dell’ingresso in Engineering.



"L’innovazione nel banking - ha dichiarato Stefano Achermann - richiede specializzazione, visione e capacità di mettere a sistema tecnologie complesse in contesti regolati. È il lavoro che abbiamo portato avanti in Be e poi in Engineering, accompagnando grandi istituzioni finanziarie in fasi decisive della loro trasformazione. Ringrazio azionisti, management e tutti i team con cui ho condiviso questo percorso. Si apre ora una nuova fase."

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