Elica, nuova struttura organizzativa: Emilio Silvi nuovo CFO

(Teleborsa) - Elica annuncia una riorganizzazione della propria struttura operativa, con tutte le direzioni aziendali (incluse HR & Legal, Finance & Controlling e IT) che riportano direttamente al CEO Luca Barboni. Nel perimetro del CEO rientra anche EMC FIME, la società del Gruppo che produce motori elettrici per riscaldamento, ventilazione ed elettrodomestici. La riorganizzazione punta a ridurre i livelli decisionali e accelerare l'esecuzione della strategia di crescita.



Contestualmente, il CdA ha nominato Emilio Silvi nuovo Chief Financial Officer e Dirigente Preposto, in sostituzione di Stefania Santarelli. Silvi è in Elica dal 2010 e dal 2021 ricopriva la posizione di Finance & Administration Director.



Il CEO Luca Barboni ha dichiarato: "In questa nuova fase Elica sta affrontando un profondo percorso di ripensamento della propria struttura organizzativa per rispondere con maggiore efficacia ai continui cambiamenti che il mercato oggi ci impone. Essere flessibili, innovativi e ambiziosi deve continuare ad essere il motore della nostra azienda. Sono certo che il nuovo incarico per Silvi rappresenti un ulteriore stimolo a guardare avanti e intravedere un nuovo sviluppo per la nostra azienda nel mercato globale".

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