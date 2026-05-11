Cube Labs, il CdA propone AuCap fino a 15 milioni in cinque anni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cube Labs , venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare, ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria dei soci l'attribuzione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile per aumentare il capitale sociale a pagamento (in denaro o in natura) per un importo complessivo massimo di 15 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, in una o più volte entro cinque anni dalla delibera assembleare.



La delega prevede la facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c. e la possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto.



La misura, coerente con il modello di venture builder sistematico di Cube Labs (che si fonda sulla continua raccolta di capitale fino alla realizzazione di eventuali exit) punta a garantire flessibilità e tempestività nell'accesso al mercato per il rafforzamento patrimoniale, lo sviluppo delle controllate e partecipate e il coglimento di eventuali operazioni straordinarie in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.



La data dell'assemblea sarà comunicata con l'avviso di convocazione.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```