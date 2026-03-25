Fastweb + Vodafone notifica disdetta del MSA con INWIT: costi non in linea con mercato
(Teleborsa) - Fastweb + Vodafone ha notificato la disdetta del Master Service Agreement (MSA) con INWIT, sostenendo di agire "nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali". In conformità al periodo di preavviso previsto dal contratto, l'MSA avrà termine formalmente alla fine di marzo 2028.
Fastweb + Vodafone avvierà le trattative con INWIT per definire un piano di migrazione pluriennale in linea con le disposizioni dell'MSA al fine di garantire la continuità operativa fino a marzo 2028 e oltre tale data. Il piano di migrazione si baserà su accordi con fornitori terzi di infrastrutture passive e su iniziative che vedono la partecipazione di Fastweb + Vodafone.
La decisione di porre termine all'MSA deriva dalla constatazione che "i costi dei servizi di INWIT non risultano in linea con i benchmark di mercato, nonché dalla mancata disponibilità della società ad avviare un confronto formale volto al loro allineamento", si legge in una nota. I prezzi superiori a quelli di mercato applicati da INWIT riducono la capacità di Fastweb + Vodafone di effettuare gli investimenti necessari per continuare a offrire reti mobili di alta qualità e contribuire alla digitalizzazione dell'Italia.
La disdetta dell'MSA con INWIT consentirà a Fastweb + Vodafone di indirizzare gradualmente risorse finanziarie verso lo sviluppo di nuove infrastrutture, di migliorare la qualità e la copertura della rete, di accelerare il rollout del 5G, valorizzando i propri investimenti, attualmente pari a 1,5 miliardi di euro all'anno.
Fastweb + Vodafone conferma che tutte le azioni intraprese sono pienamente conformi all'MSA, compreso il diritto di recedere dall'accordo con un preavviso di due anni, e con decorrenza da marzo 2028. Alla luce delle ripetute dichiarazioni di INWIT secondo cui l'attuale MSA ha durata fino al 2038, Fastweb + Vodafone ha promosso un'azione legale presso le sedi competenti per far valere il proprio diritto contrattuale a porre fine all'accordo.
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