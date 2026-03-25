Fastweb + Vodafone notifica disdetta del MSA con INWIT: costi non in linea con mercato

(Teleborsa) - Fastweb + Vodafone ha notificato la disdetta del Master Service Agreement (MSA) con INWIT , sostenendo di agire "nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali". In conformità al periodo di preavviso previsto dal contratto, l'MSA avrà termine formalmente alla fine di marzo 2028.



Fastweb + Vodafone avvierà le trattative con INWIT per definire un piano di migrazione pluriennale in linea con le disposizioni dell'MSA al fine di garantire la continuità operativa fino a marzo 2028 e oltre tale data. Il piano di migrazione si baserà su accordi con fornitori terzi di infrastrutture passive e su iniziative che vedono la partecipazione di Fastweb + Vodafone.



La decisione di porre termine all'MSA deriva dalla constatazione che "i costi dei servizi di INWIT non risultano in linea con i benchmark di mercato, nonché dalla mancata disponibilità della società ad avviare un confronto formale volto al loro allineamento", si legge in una nota. I prezzi superiori a quelli di mercato applicati da INWIT riducono la capacità di Fastweb + Vodafone di effettuare gli investimenti necessari per continuare a offrire reti mobili di alta qualità e contribuire alla digitalizzazione dell'Italia.



La disdetta dell'MSA con INWIT consentirà a Fastweb + Vodafone di indirizzare gradualmente risorse finanziarie verso lo sviluppo di nuove infrastrutture, di migliorare la qualità e la copertura della rete, di accelerare il rollout del 5G, valorizzando i propri investimenti, attualmente pari a 1,5 miliardi di euro all'anno.



Fastweb + Vodafone conferma che tutte le azioni intraprese sono pienamente conformi all'MSA, compreso il diritto di recedere dall'accordo con un preavviso di due anni, e con decorrenza da marzo 2028. Alla luce delle ripetute dichiarazioni di INWIT secondo cui l'attuale MSA ha durata fino al 2038, Fastweb + Vodafone ha promosso un'azione legale presso le sedi competenti per far valere il proprio diritto contrattuale a porre fine all'accordo.

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