Piazza Affari: prevalgono le vendite su Inwit
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che esibisce una perdita secca dell'8,26% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Inwit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Inwit mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,408 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,493. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,372.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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