Piazza Affari: prevalgono le vendite su Inwit

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che esibisce una perdita secca dell'8,26% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Inwit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Inwit mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,408 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,493. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,372.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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