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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Inwit
Brillante rialzo per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%.
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