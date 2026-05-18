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Piazza Affari: brusca correzione per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per Inwit
Pressione sulla società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,26%.
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