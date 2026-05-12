Inwit, primo trimestre in linea con la guidance, ricavi a 264 milioni ed EBITDAaL di 190 milioni

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) ha riportato conti del primo trimestre 2026 in linea con la guidance 2026 che riflette l’incertezza dell’attuale contesto di mercato.



In dettaglio, i ricavi si attestano a 264,1 milioni di euro, in flessione dello 0,8% rispetto allo stesso periodo 2025, riflettendo l’interruzione sia di attività previste nei piani, ma non garantite, sia dello sviluppo di nuove iniziative di business, in un contesto attuale di mercato già di per sé sfidante, caratterizzato dall’assenza di investimenti discrezionali da parte degli operatori.



L'EBITDA è in calo su base annua dell'1,9% a 239,5 milioni, con un margine sui ricavi pari al 90,7%, e l’EBITDAaL (EBITDA after Lease costs), principale margine operativo della società, diminuisce del 2,2% a 189,9 milioni di euro, con un rapporto sui ricavi passa dal 72,9% del 2025 al 71,9%. L’EBIT diminuisce del 2,9% a 138,1 milioni di euro, mentre l’utile netto si contrae dell'11,1% a 81,0 milioni.



Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 81,9 milioni di euro, in calo del -1,9% rispetto allo stesso trimestre 2025. Il Recurring Free Cash Flow si è attestato a 176,2 milioni di euro, in aumento dell'11,5%.



L’indebitamento finanziario netto, pari a 5.024,6 milioni (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+13,1%) rispetto al 31 marzo 2025 (pari a 4.444,0 milioni), essenzialmente per effetto della maggiore remunerazione agli azionisti in termini di dividendi e riacquisto di azioni proprie; in diminuzione (-1,6%) rispetto al quarto trimestre 2025 (5.105,9 milioni); la leva finanziaria, rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è in aumento a 5,2x rispetto al 4,6x del primo trimestre 2025 ma in linea rispetto al quarto trimestre 2025.



Il direttore generale Diego Galli: “i risultati economici e operativi del primo trimestre 2026, in linea con la guidance dell’anno, riflettono l’attuale fase di mercato e di incertezza nei rapporti con i principali clienti. confermiamo l’impegno a investire in soluzioni industriali che, valorizzando l’unicità della rete di Inwit, abilitino lo sviluppo efficiente della filiera a supporto del crescente fabbisogno infrastrutturale per la trasformazione digitale del Paese".



La Società reitera la Guidance 2026: Ricavi nel range 1.050-1.090 milioni; EBITDA margin pari a circa il 90%; EBITDAaL margin pari a circa il 72%; Recurring Free Cash Flow nel range 550-590 milioni; Dividendo per azione almeno pari al valore dell’esercizio 2025 (confermato ad euro 0,55 per azione); Leva finanziaria a 5,5x, confermando il target strutturale di leva finanziaria tra 5x e 6x.



Inwit conferma anche il Medium-term “baseline” Outlook. La società ritiene che l’outlook “baseline” di medio termine, in un contesto di limitata visibilità sull’evoluzione delle condizioni del mercato, si fondi sui seguenti pilastri: Crescita annuale dei ricavi “low single digit”; Continua espansione del margine EBITDAaL; Capex annuali (incluso acquisto di terreni) pari a circa 200 milioni; Dividendo per azione almeno pari a 0,55 euro; Confermato il target strutturale di leva finanziaria tra 5x e 6x.

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