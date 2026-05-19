Piazza Affari: scambi al rialzo per Inwit

(Teleborsa) - Avanza la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.



L'andamento di Inwit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Inwit si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,658 Euro. Prima resistenza a 6,798. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,572.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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