Francoforte: andamento rialzista per Symrise
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di aromi e profumi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Symrise, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,29 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 71,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 69,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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