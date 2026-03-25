Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la prima banca tedesca come assets, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,2%, rispetto a -3% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la banca d'affari tedesca, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,48 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 25,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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