Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Avanza la banca tedesca , che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 32,14 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 32,43. L'indebolimento della banca d'affari è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 31,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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