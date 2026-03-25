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Francoforte: in acquisto Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: in acquisto Evotec
(Teleborsa) - Grande giornata per Evotec, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evotec rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,215 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,352. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,123.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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