Francoforte: in acquisto Evotec

(Teleborsa) - Grande giornata per Evotec , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evotec rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Evotec suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,215 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,352. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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