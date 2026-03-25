Milano 14:30
44.102 +1,69%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 14:30
46.641 +1,12%
Londra 14:30
10.092 +1,27%
Francoforte 14:30
23.025 +1,71%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
Punta con decisione al rialzo la performance della prima banca tedesca come assets, con una variazione percentuale del 3,38%.
Condividi
```