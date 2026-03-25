Generac Holdings, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che produce generatori di energia elettrica, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Generac Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Generac Holdings ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 205,6 USD. Primo supporto individuato a 177,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 233,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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