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New York: giornata negativa in Borsa per Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Generac Holdings
Ribasso per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che tratta in perdita del 9,97% sui valori precedenti.
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