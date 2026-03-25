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New York: giornata negativa in Borsa per Generac Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 16.10
Ribasso per l'
azienda che produce generatori di energia elettrica
, che tratta in perdita del 9,97% sui valori precedenti.
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