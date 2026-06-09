Trump: USA "devono" rispondere dopo l'abbattimento di un elicottero da parte dell'Iran

Al largo dell'Oman

(Teleborsa) - Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti devono rispondere all'Iran dopo che quest'ultimo ha abbattuto un elicottero dell'esercito statunitense vicino allo Stretto di Hormuz.



"Sono appena stato informato dalle nostre Forze Armate che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz - ha scritto Trump sul suo profilo Truth Social - I due piloti erano coinvolti, entrambi sani e salvi. Ciononostante, gli Stati Uniti devono, per necessità, rispondere a questo attacco."



L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, ora locale, di martedì al largo delle coste dell'Oman, mentre l'elicottero era in pattugliamento, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, secondo quanto riporta AP. Un drone ha localizzato i due membri dell'equipaggio dopo che avevano trascorso circa due ore in acqua.



L'abbattimento dell'elicottero metterà a dura prova il cessate il fuoco, in vigore da due mesi, a poca distanza al primo scambio di colpi tra Iran e Israele dall'entrata in vigore della fragile tregua.



Prima di accusare l'Iran dell'abbattimento dell'elicottero, Trump aveva espresso un rinnovato ottimismo sui negoziati con l'Iran. "Abbiamo buone possibilità" di firmare un accordo entro "due o tre giorni" - aveva dichiarato ieri sera, pur senza fornire dettagli sul perché ci fosse motivo di questo rinnovato ottimismo. "Siamo molto vicini a un accordo molto, molto buono, solido e potente - aveva detto - Se andiamo a bombardare, cosa che potremmo fare molto facilmente se volessimo, e continuiamo a bombardare per altre due o tre settimane, non gli resterà più nulla. Ma lo stretto non sarà aperto per mesi". "Se bombardiamo, sapete, molte persone moriranno. Chi lo vorrebbe? Io no", aveva aggiunto.

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