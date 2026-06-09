Trump annuncia: vittoria sull'Iran entro due settimane

Brent

WTI

(Teleborsa) -, dove si registra una nuova, grazie alle ultime dichiarazioni del. Il leader statunitense ha infatti annunciato che gli Stati Uniti sono, al massimo entro due settimane, ed ha assicurato che i prezzi del petrolio sono destinati a crollare."Penso che stiamo vincendo questa battaglia, ma la vittoria definitiva arriverà nelle prossime due settimane, quando dichiareremo la vittoria totale", ha affermato Trump, aggiungendo "".Parlando durante un comizio in streaming, Trump ha affermato che glied i vertici iraniani e che la fine della guerra è vicina. Un accordo fra Stati Uniti ed Iran - ha spiegato - è ormai concluso, anche perchèa causa delle delleLe dichiarazioni di Trump arrivano a seguito del, annunciato dallo stesso tycoon. "Israele e Iran puntano a un cessate il fuoco immediato! I, salvo che ignoranza o stupidità non si frappongano al loro cammino", ha detto Trump in un post su Truth, aggiungendo "il blocco rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al raggiungimento di un 'accordo definitivo'. Le cose dovrebbero procedere rapidamente".Grazie a questi spunti positivi, iloggi sulle principali piazze di quotazione internazionali, anche se resta vicinissimo alla soglia limite dei 100 dollari. Più volte in questi ultimi due mesi, il Presidente aveva preannunciato un accordo di pace imminente, che non si è mai concretizzato, mentre proseguono senza sosta i negoziati di pace, interrotti dai ripetuti blitz sul campo.Questa mattina, all'IPE di Londra, il future sulper consegna agosto scambia amentre il contratto sulper consegna luglio, al Nymex di New York, evidenzia un. A sostenere un ritracciamento del greggio concorre anche l'annuncio dell'ennesimo(+188mila barili dal 1° luglio), anche se per il momento, con lo Stretto di Hormuz praticamente chiuso, la crescita dell'offerta è solo