GEL, salta il delisting da EGM. In assemblea il 10,8% vota contro

(Teleborsa) - Salta il delisting da Piazza Affari
di GEL
, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale. La società ha reso noto il mancato raggiungimento del quorum deliberativo rafforzato
di almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea previsto dallo statuto sociale e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
In particolare, in assemblea erano rappresentate 5.980.650 azioni, corrispondenti al 95,356% del capitale sociale di GEL, e la proposta di revoca è stata respinta con: voti favorevoli per 5.332.525 azioni, corrispondenti al 89,163% delle azioni rappresentate in assemblea e al 85,022% del capitale sociale di GEL; voti contrari per 648.125 azioni, corrispondenti al 10,837%
delle azioni rappresentate in assemblea e al 10,334% del capitale sociale di GEL.
Nel convocare l'assemblea per il delisting
, il CdA aveva spiegato che il mantenimento della quotazione su Euronext Growth Milan non risponde a un apprezzabile interesse sociale della società, "avuto anche riguardo al basso livello di flottante
e ai limitati e discontinui volumi di scambio
del titolo che ne hanno caratterizzato il recente andamento".