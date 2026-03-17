Capital Tankers debutta su Euronext Growth Oslo: la più grande quotazione shipping degli ultimi 20 anni

L'undicesima quotazione su Euronext nel 2026 e la sesta quotazione internazionale nel 2026

(Teleborsa) - Capital Tankers, nuova società specializzata nel settore dei tanker, ha debuttato oggi su Euronext Growth Oslo dopo aver completato con successo un collocamento privato da 4,8 miliardi di corone norvegesi (circa 500 milioni di dollari). Si tratta della più grande quotazione nel comparto shipping occidentale degli ultimi vent’anni e dell’undicesima ammissione su Euronext nel 2026, la sesta a livello internazionale.



La società, con sede nelle Isole Marshall, gestisce una flotta moderna di 30 petroliere a elevata efficienza, nove già operative e 21 in costruzione, con l’obiettivo dichiarato di diventare una piattaforma di riferimento nel mercato globale del trasporto di greggio.



L'ammissione è avvenuta tramite la quotazione di 131.050.000 azioni già emesse, con la possibilità di salire a 135.700.000 azioni in caso di pieno esercizio della Greenshoe. Il collocamento, fortemente sovrascritto, ha attirato oltre 900 investitori, inclusa una tranche retail con più di 500 sottoscrittori, spingendo gli organizzatori ad aumentare la dimensione dell’offerta rispetto ai termini iniziali.



All’apertura delle contrattazioni, il titolo ha esordito a 134 corone norvegesi, per una capitalizzazione complessiva di circa 17,56 miliardi di NOK.



"Siamo lieti di accogliere i nostri nuovi azionisti mentre Capital Tankers inizia il suo percorso come società quotata", ha dichiarato il CEO Jerry Kalogiratos. "La forte risposta degli investitori alla nostra offerta da 500 milioni di dollari, una delle più grandi raccolte di capitale nel settore shipping degli ultimi anni, conferma la qualità della nostra flotta e le solide prospettive del mercato delle crude tanker. Il processo con Euronext Growth Oslo è stato efficiente e rigoroso, permettendoci di raggiungere rapidamente una base di investitori sofisticata. Ora siamo concentrati nel creare valore per i nostri azionisti".

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