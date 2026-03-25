Londra: balza in avanti Mondi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di carta e imballaggi, con una variazione percentuale del 3,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,73%, rispetto a -2,85% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,453 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,643. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,833.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```