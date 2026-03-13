Londra: si concentrano le vendite su Mondi
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di carta e imballaggi, in flessione del 3,16% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Mondi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Mondi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,375 sterline. Supporto a 8,219. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,531.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```