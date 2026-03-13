Londra: si concentrano le vendite su Mondi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di carta e imballaggi , in flessione del 3,16% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Mondi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo di Mondi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,375 sterline. Supporto a 8,219. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8,531.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



