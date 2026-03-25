Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , che tratta in utile del 3,15% sui valori precedenti.



L'andamento di United Utilities nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di United Utilities suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,74 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,01. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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