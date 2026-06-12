Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno
Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +0,79%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.429,6 e primo supporto individuato a 10.283,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.575,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)