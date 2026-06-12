Milano 10:43
51.464 +1,90%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:42
10.440 +1,32%
Francoforte 10:43
24.625 +1,72%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 giugno

Nuovo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Londra, che guadagna bene e porta a casa un +0,79%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.429,6 e primo supporto individuato a 10.283,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.575,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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