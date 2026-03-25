Londra: positiva la giornata per Smiths Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , in guadagno del 3,11% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Smiths Group evidenzia un declino dei corsi verso area 22,93 sterline con prima area di resistenza vista a 23,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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