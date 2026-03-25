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Londra: scambi al rialzo per M&G

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per M&G
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di risparmio e investimenti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,22%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di M&G, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di M&G segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,787 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,752.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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