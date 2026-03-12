Londra: si concentrano le vendite su M&G

(Teleborsa) - Ribasso per la società di risparmio e investimenti , che presenta una flessione del 2,10%.



La tendenza ad una settimana di M&G è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di M&G si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,913 sterline. Prima resistenza a 3,002. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,884.



