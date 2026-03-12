Milano 15:11
Londra: si concentrano le vendite su M&G

(Teleborsa) - Ribasso per la società di risparmio e investimenti, che presenta una flessione del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di M&G è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di M&G si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,913 sterline. Prima resistenza a 3,002. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,884.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
