Londra: andamento sostenuto per M&G
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di risparmio e investimenti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di M&G, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di M&G suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,893 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,983. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,835.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
