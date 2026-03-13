Londra: andamento sostenuto per M&G

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di risparmio e investimenti , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di M&G , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di M&G suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,893 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,983. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,835.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



