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Londra: su di giri ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: su di giri ICG
Grande giornata per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.
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