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Londra: su di giri ICG
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In breve
25 marzo 2026 - 09.50
Grande giornata per la
società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.
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