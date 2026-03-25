Madrid: performance negativa per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Pressione sulla società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che tratta con una perdita dell'1,89%.
L'andamento di Cellnex Telecom nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,47. Il peggioramento di Cellnex Telecom è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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