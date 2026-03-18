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Madrid: risultato positivo per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: risultato positivo per IAG
Avanza International Airlines Group, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
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