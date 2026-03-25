New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Johnson & Johnson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,39%, rispetto a -1,1% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di Johnson & Johnson mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 237,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 243,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 233,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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