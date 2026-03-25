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New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con una variazione percentuale del 2,54%.
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