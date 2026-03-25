New York: luce verde per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Akamai Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il fornitore americano di software e servizi per siti Web rispetto all'indice.





Tecnicamente, Akamai Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 121,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 116,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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