New York: positiva la giornata per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,72%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Akamai Technologies rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 111,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 106,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 103,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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