New York: prevalgono le vendite su Micron Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Micron Technology , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 371,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 388,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 362,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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