New York: prevalgono le vendite su Micron Technology
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di microchip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Micron Technology, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 371,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 388,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 362,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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