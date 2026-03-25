New York: rosso per Etsy

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di una piattaforma di e-commerce , che sta segnando un calo del 2,92%.



L'andamento di Etsy nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Etsy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,71 USD con area di resistenza individuata a quota 50,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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