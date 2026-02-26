Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 20:15
25.019 -1,22%
Dow Jones 20:15
49.488 +0,01%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

eBay taglierà circa 800 posti di lavoro a livello globale

Finanza
eBay taglierà circa 800 posti di lavoro a livello globale
(Teleborsa) - La piattaforma di e-commerce e aste on-line eBay prevede di tagliare circa 800 posti di lavoro a livello globale, circa il 6% della sua forza lavoro, nel contesto di un maggiore impegno verso l'intelligenza artificiale.

La decisione arriva una settimana dopo che eBay ha annunciato un accordo con la piattaforma di shopping online Etsy l'acquisizione del sito di moda Depop per circa 1,2 miliardi di dollari. L'accordo offre a eBay un accesso più ampio agli acquirenti più giovani e attenti alla moda di seconda mano, tra i quali Depop è diventato popolare.

Nel frattempo, eBay si è impegnata a introdurre l'intelligenza artificiale nei servizi offerti ad acquirenti e venditori e a supportarli in termini di marketing, prezzi e inserzioni.

I tagli sono stati annunciati dopo che gli ultimi risultati trimestrali dell'azienda hanno superato le aspettative. Le previsioni di vendita per il primo trimestre sono state superiori alle stime di Wall Street.

Non è tuttavia chiaro quando gli esuberi diventeranno effettivi e se ne conseguiranno oneri. "Stiamo adottando misure per reinvestire in tutta la nostra azienda e allineare la nostra struttura alle nostre priorita' strategiche, il che influenzera' alcuni ruoli nel nostro personale", ha dichiarato un portavoce dell'azienda che, stando a documenti depositati alla Securities and Exchange Commission, alla fine del 2025 contava circa 12.300 dipendenti di cui quasi il 60% negli Stati Uniti.

eBay non è l'unica azienda del settore ad avere annunciato o prevedere licenziamenti, tra queste Amazon e Pinterest che stanno concentrando maggiori risorse sull'intelligenza artificiale.
Condividi
```