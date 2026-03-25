Parigi: positiva la giornata per Legrand

(Teleborsa) - Bene il Gruppo industriale francese , con un rialzo del 3,62%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Legrand più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di materiale elettrico ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 141,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 143,7, mentre il primo supporto è stimato a 138,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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