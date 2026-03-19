Parigi: performance negativa per Legrand
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 2,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,7%, rispetto a -2,59% dell'indice di Parigi).
Lo scenario di medio periodo del produttore di materiale elettrico ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 137,4 Euro. Supporto a 135,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 139,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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