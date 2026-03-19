Parigi: performance negativa per Legrand

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo industriale francese , che sta segnando un calo del 2,68%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,7%, rispetto a -2,59% dell' indice di Parigi ).





Lo scenario di medio periodo del produttore di materiale elettrico ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 137,4 Euro. Supporto a 135,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 139,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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