Parigi: scambi al rialzo per Sanofi

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo farmaceutico francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Sanofi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,12%, rispetto a -1,32% dell' indice di Parigi ).





La situazione di medio periodo del colosso farmaceutico resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 79,72 Euro. Supporto visto a quota 78,65. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 80,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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