Parigi: scambi al rialzo per Sanofi
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo farmaceutico francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Sanofi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,12%, rispetto a -1,32% dell'indice di Parigi).
La situazione di medio periodo del colosso farmaceutico resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 79,72 Euro. Supporto visto a quota 78,65. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 80,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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