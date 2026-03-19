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Parigi: nuovo spunto rialzista per Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Sanofi
Rialzo marcato per il gruppo farmaceutico francese, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
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