Parigi: scambi al rialzo per Sanofi

(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico francese , con un rialzo dell'1,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanofi rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del colosso farmaceutico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,23 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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