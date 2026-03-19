Parigi: scambi al rialzo per Sanofi
(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico francese, con un rialzo dell'1,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanofi rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del colosso farmaceutico mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,23 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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