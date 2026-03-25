Pasqua 2026: il conflitto in Iran cambia i viaggi di 4 milioni di italiani

(Teleborsa) - Il conflitto in Iran ha avuto un impatto diretto sui viaggi degli italiani per Pasqua: circa 4 milioni di persone hanno cambiato i propri piani. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research, condotta tra il 16 e il 19 marzo 2026 su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta (18-74 anni).



Nel dettaglio, quasi 2,9 milioni di italiani hanno rinunciato a partire, mentre circa 920 mila hanno scelto una nuova destinazione, privilegiando soprattutto l’Italia o mete europee, spesso per maggiore sicurezza e per contenere i costi.



"La definizione delle mete scelte da chi ha cambiato destinazione", spiegano gli esperti di Facile.it, "rispecchia a pieno la classifica generale dei viaggi. Visto il periodo di grande incertezza e gli aumenti connessi in buona parte proprio al conflitto in Iran, molti hanno scelto il corto o cortissimo raggio anche, ad esempio, per risparmiare sulla benzina".



L’incertezza e l’aumento dei prezzi hanno infatti spinto molti verso viaggi più brevi e vicini; circa l’8% di chi ha cambiato meta lo ha fatto proprio per ragioni economiche.



Sul fronte assicurazioni viaggio, in generale le polizze non coprono eventi legati alla guerra, soprattutto se si parte verso Paesi sconsigliati. Esistono però alcune eccezioni per viaggi indispensabili, ma con tutele limitate. Se un volo viene cancellato, è la compagnia aerea a dover offrire un’alternativa o il rimborso, mentre l’assicurazione interviene solo in casi specifici. Se si decide di non partire per paura, non è previsto alcun rimborso, a meno che non ci siano motivi documentati (come problemi di salute o lavoro). Diverso il caso in cui la destinazione diventi rischiosa dopo la prenotazione: alcune polizze possono coprire l’annullamento, entro certi limiti. Se invece un conflitto scoppia durante il viaggio, la polizza resta valida e può coprire spese mediche, assistenza e rientro, compatibilmente con la situazione. In alcuni casi, come per l’Iran, le compagnie hanno anche esteso gratuitamente le coperture.



Infine, i costi: una polizza base per una settimana in Europa parte da circa 12 euro, mentre una più completa arriva a circa 21 euro. Per viaggi fuori Europa, si va da circa 19 euro per la base fino a 46 euro per una copertura completa.



"Proprio in situazioni di incertezza come quella attuale, una buona polizza viaggio può fare la differenza", spiegano gli esperti di Facile.it. "Prima di scegliere il prodotto da sottoscrivere, il consiglio è di confrontare, magari con l’aiuto di un esperto, le offerte di più compagnie poiché le differenze di copertura tra una assicurazione e l’altra possono essere significative".

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