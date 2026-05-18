Ryanair, utile record nell'esercizio 2025-26 ma pesa incertezza Iran

(Teleborsa) - Ryanair ha chiuso l'anno fiscale 2025-2026 con un utile netto record pari a 2,26 miliardi di euro (al netto delle voci straordinarie), in aumento del 40% rispetto all'utile netto di 1,61 miliardi di euro registrato nell'anno precedente. Il traffico è cresciuto del 4%, raggiungendo i 208,4 milioni di passeggeri, nonostante i ritardi nella consegna di 29 velivoli B-8200.



Il fatturato del gruppo è aumentato dell'11% a 15,54 miliardi. I ricavi programmati sono cresciuti del 14% a 10,56 miliardi, grazie a un aumento del traffico del 4% con tariffe superiori del 10% (recuperando il calo tariffario del 7% dell'anno precedente). I ricavi accessori sono aumentati del 6% a 4,99 miliardi di euro (24 euro per passeggero).



"Con la consegna di tutti i 210 B-8200 "Gamechanger", gli altri ricavi sono diminuiti a causa di un significativo calo dei compensi per i ritardi di consegna nell'esercizio 2026. Sebbene i nostri avvocati siano fiduciosi che la sanzione infondata inflitta dall'AGCM italiana nel dicembre 2025 verrà ribaltata in appello, un accantonamento straordinario di 85 milioni di euro (circa il 33% della sanzione di 256 milioni di euro) è incluso come onere straordinario nei risultati dell'esercizio 2026", ha dichiarato Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair.



"Il conflitto in Medio Oriente ha creato incertezza economica e non sappiamo ancora quando lo Stretto di Hormuz riaprirà. Nonostante ciò, l'Europa rimane relativamente ben rifornita di carburante per aerei, con volumi significativi provenienti dall'Africa occidentale, dalle Americhe e dalla Norvegia". Lo sottolinea Ryanair nel comunicato in cui ha illustrato i risultati dell'anno fiscale.



"I prezzi spot globali del carburante per aerei, tuttavia, sono schizzati a oltre 150 dollari al barile e si prevede che rimarranno elevati rispetto ai livelli pre-conflitto per alcuni mesi. La prudente strategia di copertura del rischio di Ryanair per il carburante per aerei (l'80% del carburante per l'esercizio 2027 è coperto a circa 67 dollari al barile - fino ad aprile 2027) proteggerà gli utili del gruppo nell'attuale contesto di forte volatilità dei mercati petroliferi e amplierà il vantaggio di costo rispetto ai concorrenti europei per il resto dell'esercizio 2027".



Al momento il titolo Ryanair è in forte calo alla borsa di Dublino, lasciando sul terreno oltre il 3 per cento.





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