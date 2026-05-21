EasyJet, perdita ante imposte semestrale sale a 552 milioni di sterline con impatto costi carburante

(Teleborsa) - La compagnia aerea low-cost britannica EasyJet ha registrato una perdita ante imposte di 552 milioni di sterline nel primo semestre, in linea con la previsione di 540-560 milioni di sterline annunciata ad aprile, rispetto a quella di 394 milioni di sterline del primo semestre dell'anno fiscale 2025. La guerra in Iran ha continuato a pesare sui costi del carburante per aerei e sulle prenotazioni dei consumatori in vista della cruciale stagione estiva.



EasyJet ha spiegato che la domanda di viaggi è rimasta positiva nel periodo, con un aumento del 6% su base annua del numero di passeggeri aerei, che ha portato a un tasso di occupazione del 90%, in miglioramento di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Le vacanze EasyJet hanno continuato a registrare una forte domanda, con un aumento del 22% del numero di clienti su base annua.



Al 31 marzo 2026, la posizione di cassa netta del Gruppo era pari a 434 milioni di sterline, con accesso a 4,7 miliardi di sterline di liquidità.



"Nonostante il conflitto in Medio Oriente crei incertezza a breve termine, easyJet è ben posizionata per gestire l'attuale contesto, supportata da uno dei bilanci più solidi con rating investment grade nel settore dell'aviazione europea - ha detto Kenton Jarvis, CEO di easyJet - Abbiamo registrato una solida performance operativa nel primo semestre, con una domanda positiva che ha portato a un fattore di carico del 90%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e un ulteriore miglioramento della soddisfazione del cliente, unitamente alla continua crescita del nostro business vacanze".



"easyJet non sta riscontrando alcuna interruzione nell'approvvigionamento di carburante, continuiamo a operare normalmente e i nostri clienti possono prenotare con fiducia, approfittando delle nostre tariffe vantaggiose - ha aggiunto - La nostra strategia è chiara: attraverso una crescita disciplinata, un'accelerazione nell'ampliamento della flotta e la continua espansione di easyJet Holidays, puntiamo a riprenderci dalle difficoltà di quest'anno legate al conflitto in Medio Oriente e a progredire ulteriormente verso i nostri obiettivi finanziari a medio termine, garantendo rendimenti interessanti per gli azionisti man mano che il contesto operativo si normalizzerà".



Analizzando le azioni intraprese per gestire la volatilità a breve termine causata dal conflitto in Medio Oriente, EasyJet ha spiegato che: a marzo, ha rivisto l'orario dei voli, con conseguente riduzione netta dello 0,3% dei posti disponibili per quest'estate; ha riallocato parte della capacità dai paesi limitrofi al conflitto in Medio Oriente su rotte nazionali e urbane in tutta la rete; alcuni flussi ad alta frequenza sono stati ridotti ad aprile e maggio in risposta all'aumento del prezzo del carburante; l'intenzione è ora di operare l'intero orario estivo come previsto.

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