Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che avanza bene del 3,04%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Banca Monte dei Paschi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,63 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,787, mentre il primo supporto è stimato a 7,473.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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