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Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.

Il movimento di Fincantieri, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12,64 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,89. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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