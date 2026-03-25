Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.



Il movimento di Fincantieri , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12,64 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,89. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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