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Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics
Seduta vivace oggi per l'azienda italo-francese di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,51%.
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