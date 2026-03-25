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Piazza Affari: sviluppi positivi per il comparto media dell'Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
25 marzo 2026 - 10.00
Avanza con forza l'
indice media italiano
, che continua gli scambi a 8.514,11 punti.
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